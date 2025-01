LIVE – Inter-Como Women 1-0, finisce qui! Altri tre punti: decide Polli

Inter-Como Women è l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).

Rileggi il LIVE: INTER-COMO WOMEN 1-0

Anche alla ripresa la sfida risulta bloccata, con squadre corte e con pochi spazi. Poi Piovani prova a ravvivare un po’ con i cambi e la scelta gli dà ragione. Polli protagonista del match, col gol della vittoria messo a segno al 69′. Arrivano così altri tre punti preziosissimi per la classifica.

90+5′ FINISCE QUI! 1-0 IN FAVORE DELLE NERAZZURRE!

90+3′ Il Como conclude in avanti, alla disperata ricerca del pari

90′ L’arbitro assegna cinque minuti di recupero!

90′ Entrata in ritardo di Bergersen su Csiszar: la nerazzurra resta a terra molto dolorante.

87′ In quest’ultimo quarto d’ora il Como si è mostrato più propositivo, mettendo in difficoltà in più occasioni la difesa nerazzurra

84′ Sostituzioni per l’Inter Women: esce Tomaselli, entra Pedersen

83′ CHANCE! Altra occasione per il Como, con Del Estal che raccoglie la respinta corta di Milinkovic e prova il tiro al volo: il pallone esce di un soffio dall’incrocio dei pali

79′ Anche Polli accusa qualche problema fisico. Staff medico in campo per l’italiana.

75′ RISCHIO INTER! Tomaselli commette un errore gravissimo a centrocampo, praticamente regalando un assist a Estal. La calciatrice del Como ne approfitta ma non fino in fondo perché davanti a Runarsdottir perde il tempo giusto. Il portiere nerazzurro esce e riesce a murarla.

73′ Cartellino giallo per il Como: ammonita Petzelberger

69′ GOOOOOOOOOOOLLLLLL!! Polli entra dalla panchina e decide un altro match! L’attaccante nerazzurra, sola in area di rigore, viene servita dall’altra subentrata Schough e con facilità controlla e mira alla porta. Finalmente la sfida si sblocca e l’Inter Women passa in vantaggio 1-0 sul Como.

66′ Piovani è costretto al cambio: esce Cambiaghi entra Detruyer. Fuori anche Serturini per

65′ Guai fisici per Cambiaghi, che resta a terra lamentando dolore.

62′ Sostituzioni anche per il Como: esce

60′ Primi cambi per Piovani: esce Wullaert entra Polli.

57′ OCCASIONE! Ci prova Tomaselli dal limite dell’area: la conclusione col sinistro sfiora il palo!

51′ Cambiaghi va di nuovo vicinissima al gol. Serturini la vede in area e la serve ma l’attaccante italiana non arriva in tempo sul pallone per mettere in rete il tap in vincente.

50′ Il secondo tempo si apre come la prima frazione di gioco. Ancora tutto bloccato con pochi spazi in avanti.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo quarantacinque minuti all’Arena Civica è ancora tutto bloccato sullo 0-0. Le due squadre praticano un bel calcio, con chance interessanti che portano vicinissime al gol del vantaggio. Dopo l’intervallo all’Inter Women servirà un guizzo in più per riuscire a portare a casa anche questa partita.

FINISCE IL PRIMO TEMPO

45′ Assegnato un minuto di recupero

43′ Occasione interessante per Cambiaghi, che sfrutta l’assist di Serturini e colpisce di testa dal centro dell’area. Il pallone termina troppo alto sopra la traversa.

35′ Altro calcio piazzato da posizione interessante per le nerazzurre, affidato a Magull. Il pallone prende una buona traiettoria ma non è abbastanza potente da impensierire il portiere del Como. Comoda presa per Gilardi

30′ CHE CHANCE! Alla mezz’ora l’Inter Women ha una grossa opportunità per sbloccare il match. Magull sulla sinistra dell’area serve un cross morbido e perfetto per Wullaert, pronta sul secondo palo. La belga calcia a botta sicura ma Gilardi risponde di no, ribattendo il pallone con i piedi.

27′ Gioco momentaneamente sospeso: Rizzon resta a terra e ha bisogno dell’intervento dello staff medico dopo lo scontro fortuito con Cambiaghi

26′ Cambiaghi pericolosa nell’area di rigore del Como: l’attaccante tenta la girata ma da dietro arriva Rizzon che mette il pallone in angolo

24′ Provvidenziale chiusura in scivolata di Andres sulla conclusione di Kramzar!

22′ Il Como è chiuso nella metà campo nerazzurra e l’Inter Women fatica ad uscire

15′ Finora partita piuttosto bloccata: squadre incatenate e pochi spazi

10′ L’Inter Women conquista una punizione da un’ottima posizione: parte Serturini che mette il pallone in mezzo ma nessuna nerazzurra ci arriva.

6′ PRIMO SQUILLO NERAZZURRO! Merlo dalla destra mette un cross in mezzo sul quale si tuffa di testa Tomaselli: il pallone termina di poco fuori dallo specchio della porta.

12.33 INIZIA LA PARTITA!

12.02 Mezz’ora al calcio d’inizio di Inter-Como Women, valida per la quindicesima giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszar, 21 Tomaselli, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 4 Pedersen, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 14 Robustellini, 17 Fördős, 20 Detruyer, 22 Schough, 33 Bartoli.

Coach: Gianpiero Piovani.

COMO (4-3-3): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 4 Hansen, 24 Rizzon, 6 Bergersen; 8 Skovrankova, 20 Vaitukaityte, 27 Petzelberger; 33 Kramzar, 28 Kerr, 7 Nischler.

A disposizione: 30 Ruma, 36 Soggiu, 3 Guagni, 9 Del Estal, 11 Conc, 13 Liva, 14 Ceccotti, 15 Caltanissetta, 16 Karlenas, 21 Picchi, 44 Bou I Salas.

Coach: Stefano Sottili.

