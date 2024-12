Inter-Como 2-0: game over! Tre punti prima di Natale (LIVE)

Inter-Como è il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lariani allenati da Cesc Fabregas. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.

LIVE INTER-COMO 2-0 RILEGGI IL LIVE

90’+4′ FINITAAAAAAAA: VINCE L’INTER!!!!

Gol alla Adriano di Marcus Thuram, che va via e spacca la porta per il gol che chiude la partita a San Siro.

90’+2′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL THURAMMMMMMMMMMMMMMMMMM: MAMMA MIAAAAAAAAAAAA

90′ CONCESSI 4′ DI RECUPERO!

88′ Due sostituzioni nell’Inter: Frattesi per Mkhitaryan e Taremi per Lautaro Martinez.

87′ Fabregas lancia Cerri, che entra in campo al posto di Fadera.

87′ Cartellino giallo per Mazzitelli che ha steso Barella.

86′ PERICOLO! Cross di Fadera per il colpo di testa in anticipo di Cutrone, sfera che esce non di molto.

84′ Ora Inter in trazione difensiva per mantenere questo risultato molto importante. Inzaghi richiama la squadra sotto la linea della palla.

79′ Esce Dimarco, che lascia il posto a Tajon Buchanan.

76′ In due tempi Reina a leggere il traversone di Dimarco per l’arrivo di Mkhitaryan.

73′ Primi cambi anche per l’Inter: fuori Barella e Bisseck, dentro Zielinski e de Vrij. Nel Como, escono Belotti e Kempf per far entrare Mazzitelli e Barba.

67′ Gol giustamente annullato all’Inter: Lautaro Martinez in fuorigioco sulla conclusione di Dimarco.

63′ Arriva anche il cartellino giallo per Da Cunha, che stende Mkhitaryan lanciato sulla trequarti.

62′ Arriva l’ammonizione in panchina per Cesc Fabregas, che ha protestato eccessivamente verso Giua.

61′ SUPER SOMMER! Paz si ritrova la palla in area di rigore su schema da angolo, grande risposta di Sommer. Pericolo.

60′ PROVVIDENZIALE CARLOS AUGUSTO! Cross velenoso di Belotti per Goldaniga sul secondo pallo e fondamentale chiusura di Carlos Augusto. Quasi come un gol.

57′ Pennellata di Barella verso Lautaro Martinez, che prova a superare di testa Reina, ma il portiere spagnolo non si fa sorprendere.

56′ Il Como ha subito il gol dell’Inter, che ha iniziato la ripresa in modo totalmente diverso da come aveva finito la prima frazione.

Precisa incornata di Carlos Augusto sul corner perfetto di Calhanoglu. Siamo avantiiiiiiiiiiiiiiii.

48′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL CARLOS AUGUSTOOOOOOOOOOOOOO: INTER IN VANTAGGIO!!!!!

46′ Forte partenza dell’Inter, Thuram stoppato sul più bello da Goldaniga.

21.49 LIVE INTER-COMO: COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

21.48 Le due squadre escono dagli spogliatoi per riprendere la partita. Non ci saranno cambi: né lato Inter né lato Como.

Primo tempo sicuramente non facile per l’Inter, che è meno fluida nella manovra, complice anche un Como organizzato e fisicamente al top. Dumfries e Dimarco imprecisi.

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO!

41′ REINA LA TIENE LI’! Carlos Augusto serve al centro Dimarco, che si gira col destro in area di rigore, ma blocca Reina.

37′ Scappa via Strefezza sulla sinistra, ma super diagonale di Bisseck a chiudere il brasiliano. Attento il difensore tedesco.

32′ OCCASIONISSIMA DUMFIRES! Mkhitaryan libera Dumfries, che da due passi calcia in curva. Che occasione!

30′ Lanciato Fadera in profondità, fortunatamente la sua conclusione è debole e finisce tra le mani di Sommer.

26′ Conclusione di destro di Nico Paz, che prova a farsi vedere dalle parti dell’Inter. Para in presa bassa Sommer.

24′ Arriva la prima ammonizione della partita: va a Bisseck per fallo su Belotti.

23′ Intensità in mezzo al campo, il Como corre agli stessi ritmi dell’Inter. Quindi al momento partita leggermente bloccata.

18′ L’Inter ha preso in mano il pallino del gioco, attiva soprattutto in questa fase la catena di destra.

11′ Risposta di Mkhitaryan con una conclusione strozzata dal limite dell’area. Partita viva a San Siro

4′ Dumfries si fa scippare il pallone da Fadera, che mette al centro per l’arrivo di Kempf, il quale sovrasta Dimarco di testa, ma il pallone esce al lato.

20.47 LIVE INTER-COMO: INIZIA LA PARTITA

20.46 Qualche leggero ritardo per questo inizio di partita tra Inter e Como.

20.43 Le due squadre hanno appena varcato l’ingresso del tunnel di San Siro. Ora inno della Serie A.

20.15 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra Inter e Como, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

LIVE INTER-COMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Palacios, Aidoo, Motta, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Goldaniga; Da Cunha, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti.

In panchina: Audero, Kone, Iovine, Baselli, Cutrone, Jack, Cerri, Engelhardt, Braunoder, Mazzitelli, Verdi, Barba.

Allenatore: Cesc Fabregas.

