LIVE Inter-Bayern Monaco 0-0: inizia il ritorno dei quarti di finale

Live Inter-Bayern Monaco, partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i bavaresi allenati da Vincent Kompany. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.

LIVE INTER-BAYERN MONACO 0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

21′ Barella parte a palla al piede sulla destra, cross al centro per Thuram ma la difesa del Bayern libera con qualche fatica.

17′ Possesso del Bayern, con l’Inter che ovviamente aspetta provando a ripartire in velocità.

13′ E siamo a tre! Prima Laimer, poi Goretska e ora di nuovo Laimer, che va in ritardo su Dimarco. Niente giallo!

11′ BASTONI PROVVIDENZIALE! Barella si fa sottrarre palla da Muller, che va subito da Olise e Bastoni ci mette il piede sul più bello.

8′ DIMARCO CENTRALE! Grande ripartenza ancora dell’Inter, poi Thuram va da Dimarco che tira dritto per dritto e trova Urbig, che para in presa bassa.

7′ Intervento duro di Goretska su Thuram: era giallo netto ma Vincic non estrae nulla. Incredibile.

5′ PRIMA PARATA PER SOMMER! Olise dentro per Muller, che si gira dentro l’area ma Sommer c’è. Pallone debole.

4′ Si è rialzato Barella, che è momentaneamente fuori. Si riparte dal corner dei bavaresi.

3′ Ora Barella è a terra, gli è rimasto il piede sotto sulla conclusione di Olise. Si scalda Frattesi.

2′ Pavard ci mette il corpo sulla conclusione pericolosa di Olise col sinistro e pallone in calcio d’angolo.

1′ Subito ripartenza dell’Inter con i due attaccanti che combinano bene. Poi imbucata di Lautaro Martinez, ma leggermente lunga per Thuram.

21.00 LIVE INTER-BAYERN MONACO: INIZIA LA PARTITA!

20.56 Tutto pronto, sia Inter che Bayern stanno per scendere in campo. Ora l’inno della Champions League. A San Siro c’è un clima meraviglioso.

20.35 Le due squadre sono in campo per il riscaldamento. In casa nerazzurra, rispetto all’andata c’è Federico Dimarco. Nel Bayern Muller dal primo minuto.

20.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali.

LIVE INTER-BAYERN MONACO: FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): 40 Urbig; 27 Laimer, 15 Dier, 3 Kim, 44 Stanisic; 6 Kimmich, 8 Goretzka; 17 Olise, 25 Muller, 10 Sané; 9 Kane.

In panchina: 18 Peretz, 48, 7 Gnabry, 11 Coman, 16 Palhinha, 22 Guerreiro, 23 Boey, 24 Vidovic, 41 Kusi-Asare, 45 Pavlovic, 46 Karl.

Allenatore: Vincent Kompany.

