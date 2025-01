LIVE Inter-Atalanta 0-0: mezz’ora andata a Riad, manca il gol

Inter-Atalanta è il match valido per la semifinale di Supercoppa italiana. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.

LIVE INTER-ATALANTA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

41′ CONTATTO SOSPETTO! Gran palla di Barella per Lautaro Martinez, che di tacco manda in porta Dumfries. Da dietro Ruggeri lo sbilancia un po’. Per Chiffi non c’è nulla.

38′ Altro spreco di Lautaro Martinez, che calcia malissimo un buon suggerimento di Thuram.

35′ L’Inter si addormenta un po’ lasciando all’Atalanta l’occasione di calciare verso la porta con Kolasinac, pallone deviato in angolo.

27′ Primo cartellino giallo della partita, punito Scalvini per fallo in ritardo su Barella.

26′ Cross di Brescianini per l’inserimento di Zappacosta, colpo di testa impreciso sopra la traversa.

21′ AL LATO DI POCO! Ancora Inter, con Lautaro Martinez che ci prova di esterno destro su ribattuta di angolo, palla di poco fuori.

20′ DOPPIO CARNESECCHI! Prima Lautaro Martinez e poi Dimarco, super doppia risposta di Carnesecchi che si distende sul Toro e sulla ribattuta di Dimarco.

15′ INCREDIBILE OCCASIONE! Bastoni rilancia malissimo di testa, servendo praticamente palla a Scalvini. Il colpo di testa, da due metri, finisce tra le braccia di Sommer.

10′ BISSECK ALTO! Corner di Calhanoglu e Bisseck la tocca bene, pallone alto di poco.

9′ CARNESECCHI MIRACOLOSO! Parata pazzesca sul tap-in al volo di Lautaro Martinez, arrivato sulla punizione di Calhanoglu.

5′ Buona verticalizzazione di Thuram che va da Dimarco a sinistra, sul cross di quest’ultimo, esce facilmente Carnesecchi.

1′ SUBITO MKHITARYAN! Thuram scappa via a Kolasinac, cross al centro per Lautaro Martinez che gira male e poi Mkhitaryan stoppato sul più bello da de Roon.

19.59 LIVE INTER-ATALANTA: INIZIA LA SEMIFINALE

19.55 Ingresso in campo di Inter e Atalanta, che hanno appena ascoltato l’inno della Serie A.

19.50 Grande gioco di luci ad inaugurare questa edizione della Supercoppa italiana. Oltre a Inter e Atalanta, presenti anche Milan e Juventus. Breve cerimonia in atto.

19.42 Pochi minuti e prenderà il via la Supercoppa italiana, che per la seconda volta si svolgerà attraverso il format della final four. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi.

19.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra Inter e Atalanta, valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE INTER-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Zaniolo.

In panchina: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Pašalić, Lookman, Ederson, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Palestra, Vlahović.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

