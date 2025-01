CONFERENZA – Gasperini e de Roon, vigilia di Inter-Atalanta: tutte le dichiarazioni

Gasperini e de Roon si sono resi protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Atalanta. L’allenatore e il centrocampista hanno risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti nella sala stampa dell’Al-Awwal Park Stadium, Riad. Prima hanno parlato Inzaghi e Mkhitaryan.

CONFERENZA STAMPA GASPERINI E DE ROON: VIGILIA DI INTER-ATALANTA, SUPERCOPPPA

9.49 Finita la conferenza stampa di Gasperini e de Roon.

Domanda a Gasperini: quanto è importante essere qui per aumentare l’appeal dell’Atalanta nel mondo?

Nel 2024 abbiamo fatto una finale di Coppa Italia, di Europa League e di Supercoppa Europea. Questa sarà la quarta finale in otto mesi, questo torneo ci dà grande soddisfazione. Sei visto nel mondo e vuoi fare bella figura. Importante essere qui, ma importante di più riuscire a vincere.

Domanda a de Roon: chiedi al mister di farti riposare?

Se mi fa riposare troppo mi incazzo (ride, ndr). Ho riposato scorsa settimana, mi basta.

Domanda a Gasperini: da testare la prima di Zaniolo da titolare?

Non ho ancora deciso, vediamo. Ma c’è anche Brescianini, Samardzic, abbiamo vari giocatori nella miglior condizione. Sarà un’occasione importante.

Domanda a de Roon: che ne pensa del campionato saudita?

Ho parlato con Wijnaldum e mi ha detto che è un buon campionato, ha un buon livello. Sta crescendo, l’ho sto seguendo, ci sono tanti giocatori importanti. Per me stesso, non ho ancora pensato a venire qua. Sono felice all’Atalanta, ho rinnovato il contratto. Italia e Atalanta mia casa, anche se non bisogna dire mai dire mai. Al momento non è il pensiero venire qua.

Domanda a Gasperini: considerate vincere la Supercoppa uno dei principali obiettivi o è una preparazione per vincere lo scudetto?

Per me è stata una sorpresa anche se siamo arrivati solamente ieri sera. Quel poco che abbiamo visto è veramente sorprendente, per la modernità della città, per i cantieri che ci sono. Non era facile immaginarlo. Noi giochiamo tutte le partite al massimo, anche se come data arriva in un momento particolare. Ma faremo il massimo per ottenere questa coppa. Il primo scoglio con l’Inter, ma pensiamo di giocare con 11 in campo più i 5 cambi per superare il turno.

Domanda a de Roon: in cosa e quanto è diversa l’Atalanta di oggi rispetto ad agosto?

Siamo cresciuti e più pronti. Lì eravamo in difficoltà in difesa, i nuovi si sono inseriti bene, abbiamo preso le misure, facendo una striscia importante. Importante misurarci con l’Inter, di vedere dove stiamo dopo questi tre mesi molto belli.

Domanda a Gasperini: quali sono le sue sensazioni per questa prima Supercoppa dell’Atalanta?

Siamo arrivati ieri sera, è tutto una novità. Abbiamo visto questa città iper-moderna che non ci aspettavamo. Giocata così lontana da tutti i tifosi è un po’ strana. E’ una competizione molto importante, ma domani è una semifinale. Importante anche le altre partite che giocheremo di fila in campionato. La gara di domani modo per raggiungere il trofeo ma anche per testare quanto questa squadra è competitiva contro una squadra come l’Inter.

Domanda de Roon: ti piacerebbe vincere la Supercoppa? In campo a Dublino non c’eri.

Certo, sarebbe bello vincere quando sono in campo me stesso, anziché tifare da fuori.

Domanda a Gasperini: Atalanta ormai big. Orgoglio nel portarla a questo livello?

Tantissimo, perché in Europa l’Europa League mancava da 25 anni. In Champions League c’era stata l’Inter. Orgoglio vincerla, perché lo abbiamo fatto anche contro squadre importanti. Data consapevolezza.

Domanda a de Roon: hai rapporti con i due dell’Inter?

Ci sentiamo ogni tanto, ho giocato tanto in Nazionale. Li conosco bene, non c’è un rapporto particolare, non ci siamo sentiti. Li vedrò domani, ci diamo la mano e dopo la partita ne parleremo.

Domanda a Gasperini: contro l’Inter sempre sotto, c’è una spiegazione?

In questi ultimi tre anni l’Inter è stata la squadra più forte, le ultime due sono state difficoltose, le altre equilibrate. Dobbiamo stare attenti a non subire inizialmente e restare in gara più a lungo. Perché l’Inter in vantaggio diventa difficile da recuperare e superare.

Domanda a de Roon: come vedi dal di dentro la sfida tra i due centrocampi?

Non è solo il centrocampo ma tutta la squadra. Affrontiamo tutta l’Inter che è la squadra più forte del campionato, sarà molto intensa. Noi dobbiamo provare a mettere la nostra intensità e il nostro gioco. Hanno grande qualità.

Domanda a Gasperini: giocate contro l’Inter ancora in condizioni poco normali. Quando è curioso affrontare l’Inter in partita secca e sul livello della squadra?

Dopo aver fatto questa striscia in campionato è importante questo tipo di partita. Sarà diversa da tutte le altre. Ci si gioca un’eliminazione secca. Verrà vista diversamente.

9.31 Inizia la conferenza stampa di Gasperini e de Roon.

9.15. Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Marten de Roon, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Atalanta. I due risponderanno alle domande dei colleghi presenti in sala stampa.