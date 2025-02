LIVE Fiorentina-Inter 0-0: Sommer salva con i piedi su Kean

Fiorentina-Inter è il recupero valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024-25, gara interrotta lo scorso primo dicembre al minuto 17 per il malore di Edoardo Bove. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i viola allenati da Raffaele Palladino. Il match ripartirà alle ore 20.45 sempre dallo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

45′ SEGNALATI 3′ DI RECUPERO!

45′ Colpo di testa alta sopra la traversa ancora sul traversone di Bastoni.

42′ Mandragora momentaneamente fuori, ma il gioco riprende.

41’Gioco momentaneamente fermo perché gira la testa a Mandragora, che pochi secondi era stato colpito dalla punizione di Calhanoglu.

38′ PALLA GOL COLOSSALE! Kean lancia Dodo a campo aperto, ma il diagonale del brasiliano è fortunatamente al lato.

33′ MOSTRUOSO SOMMER! Paratona con i piedi di Sommer sul colpo di testa da due metri di Kean.

30′ GOL ANNULLATO A CARLOS AUGUSTO! Brasiliano in posizione di fuorigioco sul tiro-cross di Bastoni.

29′ Punizione a due, alla fine girata di Frattesi che è stata deviata in angolo.

27 Punizione da posizione invitante per l’Inter: Richardson ha commesso fallo su Thuram. Pronti Calhanoglu e Mkhitaryan.

24′ La Fiorentina prova il primo squillo alla porta dell’Inter, cross di Parisi rimpallato da Bisseck che arriva docile tra le mani di Sommer.

21′ Grande iniziativa di Alessandro Bastoni, che irrompe nella difesa avversaria in percussione. Ranieri provvidenziale.

19′ SUBITO LAUTARO MARTINEZ! Conclusione del Toro col destro, ma De Gea si distende bene.

18′ Buon approccio dell’Inter, che inizia passeggiandosi il pallone. I nerazzurri hanno messo le tende nella metà campo viola.

17′ SI RIPARTE!

20.44 Inno della Serie A e scambio di gagliardetti tra i due capitani, Lautaro Martinez e Ranieri.

20.41 Squadre nel tunnel, manca poco e riparte ufficialmente Fiorentina-Inter.

20.38 Grande applauso per l’ingresso in campo di Edoardo Bove, che ovviamente non potrà giocare.

20.31 Le due squadre hanno terminato il proprio riscaldamento per rientrare negli spogliatoi. Tra poco il fischio d’inizio.

20.21 Presente al Franchi al seguito della squadra anche Nicola Zalewski, che però non potrà giocare in quanto non tesserato con l’Inter lo scorso primo dicembre.

20.15 Manca mezz’ora alla ripresa della partita tra Fiorentina e Inter, recupero valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Si riparte dal minuto 17. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE FIORENTINA-INTER: LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 8 Mandragora, 24 Richardson; 2 Dodo, 9 Beltran, 65 Parisi; 20 Kean.

In panchina: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 22 Moreno, 23 Colpani, 32 Cataldi, 63 Caprini, 64 Harder, 66 Rubino. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 21 Asllani, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 36 Darmian, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

