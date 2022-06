LIVE – Calendario Serie A 2022-2023, in diretta tutte le giornate e l’Inter

Il calendario della Serie A 2022-2023 sarà svelato a partire dalle ore 12. Segui LIVE su Inter-News.it tutte le giornate del prossimo campionato, che prenderà il via sabato 13 agosto per concludersi domenica 4 giugno 2023.

CALENDARIO SERIE A 2021-2022 – GIRONE DI RITORNO

SERIE A – TRENTOTTESIMA GIORNATA (domenica 4 giugno 2023)

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Verona

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus

SERIE A – TRENTASETTESIMA GIORNATA (domenica 28 maggio 2023)

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

Verona-Empoli

SERIE A – TRENTASEIESIMA GIORNATA (domenica 21 maggio 2023)

Atalanta-Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio

SERIE A – TRENTACINQUESIMA GIORNATA (domenica 14 maggio 2023)

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Inter-Sassuolo

Juventus-Cremonese

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

Verona-Torino

SERIE A – TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (domenica 7 maggio 2023)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

SERIE A – TRENTATREESIMA GIORNATA (mercoledì 3 maggio 2023)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli

Verona-Inter

SERIE A – TRENTADUESIMA GIORNATA (domenica 30 aprile 2023)

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

SERIE A – TRENTUNESIMA GIORNATA (domenica 23 aprile 2023)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

Verona-Bologna

SERIE A – TRENTESIMA GIORNATA (domenica 16 aprile 2023)

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

SERIE A – VENTINOVESIMA GIORNATA (sabato 8 aprile 2023)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Lazio-Juventus

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Cremonese

Torino-Roma

Udinese-Monza

Verona-Sassuolo

SERIE A – VENTOTTESIMA GIORNATA (domenica 2 aprile 2023)

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Empoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus-Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

SERIE A – VENTISETTESIMA GIORNATA (domenica 19 marzo 2023)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Monza-Cremonese

Salernitana-Bologna

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Spezia

Torino-Napoli

Udinese-Milan

SERIE A – VENTISEISIMA GIORNATA (domenica 12 marzo 2023)

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter

Verona-Monza

SERIE A – VENTICINQUESIMA GIORNATA (domenica 5 marzo 2023)

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Monza-Empoli

Napoli-Lazio

Roma-Juventus

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Verona

Torino-Bologna

SERIE A – VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (domenica 26 febbraio 2023)

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

Verona-Fiorentina

SERIE A – VENTITREESIMA GIORNATA (domenica 19 febbraio 2023)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese

SERIE A – VENTIDUESIMA GIORNATA (domenica 12 febbraio 2023)

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Lecce-Roma

Milan-Torino

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

Verona-Salernitana

SERIE A – VENTUNESIMA GIORNATA (domenica 5 febbraio 2023)

Cremonese-Lecce

Fiorentina-Bologna

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Spezia-Napoli

Torino-Udinese

Verona-Lazio

SERIE A – VENTESIMA GIORNATA (domenica 29 gennaio 2023)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Verona

CALENDARIO SERIE A 2021-2022 – GIRONE DI ANDATA

SERIE A – DICIANNOVESIMA GIORNATA (domenica 22 gennaio 2023)

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Napoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma

Verona-Lecce

SERIE A – DICIOTTESIMA GIORNATA (domenica 15 gennaio 2023)

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Inter-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Juventus

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

SERIE A – DICIASSETTESIMA GIORNATA (domenica 8 gennaio 2023)

Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Monza-Inter

Salernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

Verona-Cremonese

SERIE A – SEDICESIMA GIORNATA (mercoledì 4 gennaio 2023)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Bologna

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Atalanta

Torino-Verona

Udinese-Empoli

SERIE A – QUINDICESIMA GIORNATA (domenica 13 novembre 2022)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Empoli-Cremonese

Juventus-Lazio

Milan-Fiorentina

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Sampdoria-Lecce

Verona-Spezia

SERIE A – QUATTORDICESIMA GIORNATA (mercoledì 9 novembre 2022)

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Inter-Bologna

Lazio-Monza

Lecce-Atalanta

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Spezia-Udinese

Torino-Sampdoria

Verona-Juventus

SERIE A – TREDICESIMA GIORNATA (domenica 6 novembre 2022)

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Verona

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce

SERIE A – DODICESIMA GIORNATA (domenica 30 ottobre 2022)

Cremonese-Udinese

Empoli-Atalanta

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Lecce-Juventus

Monza-Bologna

Napoli-Sassuolo

Spezia-Fiorentina

Torino-Milan

Verona-Roma

SERIE A – UNDICESIMA GIORNATA (domenica 23 ottobre 2022)

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Verona

Udinese-Torino

SERIE A – DECIMA GIORNATA (domenica 16 ottobre 2022)

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

Verona-Milan

SERIE A – NONA GIORNATA (domenica 9 ottobre 2022)

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta

SERIE A – OTTAVA GIORNATA (domenica 2 ottobre 2022)

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

Verona-Udinese

SERIE A – SETTIMA GIORNATA (domenica 18 settembre 2022)

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

SERIE A – SESTA GIORNATA (domenica 11 settembre 2022)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

SERIE A – QUINTA GIORNATA (domenica 4 settembre 2022)

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

Verona-Sampdoria

SERIE A – QUARTA GIORNATA (mercoledì 31 agosto 2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

SERIE A – TERZA GIORNATA (domenica 28 agosto 2022)

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Lecce-Empoli

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

Verona-Atalanta

SERIE A – SECONDA GIORNATA (domenica 21 agosto 2022)

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

SERIE A – PRIMA GIORNATA (domenica 14 agosto 2022)

Fiorentina-Cremonese

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

Verona-Napoli

12.06 In corso il riepilogo dei criteri, che trovate in basso. Una novità da ricordare è che, in caso di arrivo a pari punti, ci sarà di nuovo lo spareggio per assegnare lo scudetto oppure la retrocessione.

11.55 Pochi minuti e si fa sul serio, per chi volesse conoscere le date di tutte le giornate qui il riepilogo.

11.30 Mezz’ora al via della cerimonia di presentazione del calendario di Serie A 2022-2023. Mancano cinquanta giorni esatti all’inizio del nuovo campionato, che prende il via in anticipo rispetto al solito complici i Mondiali in Qatar. Si giocheranno sette giornate, di cui quattro ad agosto, prima della sosta per le nazionali di domenica 25 settembre), poi sempre in campo fino al 13 novembre ossia l’ultima data utile prima della pausa per i Mondiali. Da lì si riprenderà dopo Natale per terminare il 4 giugno, con una sola altra sosta nell’ultima domenica di marzo.

I CRITERI DI COMPILAZIONE

Come nella scorsa stagione calendario asimmetrico, ossia col girone d’andata del tutto diverso dal ritorno sia come sequenza sia come composizione. Alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per Empoli e Fiorentina, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Napoli e Salernitana. In aggiunta, il calendario di Serie A sarà stilato con i seguenti paletti:

– una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

– non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

– non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

– le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee;

– in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.