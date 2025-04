LIVE Bayern Monaco-Inter 0-1: ora si soffre tanto e c’è da resistere

Live Bayern Monaco-Inter, partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i bavaresi allenati da Vincent Kompany. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

LIVE BAYERN MONACO-INTER 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

70′ Cartellino giallo per Mkhitaryan, che deve spendere il fallo su Kane dopo la palla persa in fase di disimpegno da Bastoni.

68′ L’Inter non esce più, il Bayern Monaco sta dominando territorialmente la partita. Bisogna respirare e resistere.

64′ PERICOLOSO GUERREIRO! Sinistro bellissimo di Guerreiro che ci prova dai 20 metri e palla fortunatamente fuori. L’Inter soffre e bisogna resistere.

61′ Cross di Laimer dalla destra per l’arrivo di Stanisic, che colpisce alto sopra la traversa. Il croato si è trovato nell’inusuale ruolo di centravanti.

59′ Arriva Sommer facile sul traversone di Sane. L’Inter ora soffre un po’ la pressione del Bayern.

55′ URBIG STOPPA LAUTARO! Ancora tanta Inter, Thuram va per Lautaro Martinez, il quale calcia in porta da dentro l’area ma c’è Urbig.

53′ Lautaro Martinez si becca il secondo cartellino di Bayern Monaco-Inter dopo Kim: fallo a fermare Olise.

52′ Goretska provvidenziale sull’imbucata di Calhanoglu nello schema su punizione verso Lautaro Martinez. Angolo per i nerazzurri.

48′ Il secondo tempo riparte un po’ come il primo: ossia grande pressing del Bayern, con l’Inter che prova a non scomporsi.

22.03 LIVE BAYERN MONACO-INTER: COMINCIA LA RIPRESA!

22.02 Si riscalda de Vrij in maniera precauzionale, ma l’Inter non farà cambi. E lo stesso vale per il Bayern Monaco.

22.01 Presto ricomincerà Bayern-Inter, le due squadre stanno rientrando sul rettangolo verde.

Concludiamo in vantaggio il primo tempo all’Allianz Arena, grazie ad un gol superbo di Lautaro Martinez. Ora bisogna tenere e non avere cali di concentrazione.

45’+1′ FINISCE IL PRIMO TEMPO ALL’ALLIANZ ARENA!

45′ SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO!

43′ Bastoni ferma Olise bloccandolo e l’arbitro lo grazia dal giallo. Il difensore è diffidato.

Bastoni va via a Olise e filtra per Carlos Augusto, il quale trova in mezzo Thuram, sponda del francese e favoloso esterno di Lautaro Martinez che ci porta avanti.

37′ GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LAUTARO MARTINEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ E SIAMO IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33′ CADE SUL PIU’ BELLO! Palla spaziale di Barella per Lautaro Martinez, che arriva in area di rigore contro Kim, ma cade clamorosamente sul più bello.

30′ SOLO ESTERNO DELLA RETE! Prima grande azione dell’Inter, che si distende alla grande con Barella, Bastoni e Carlos Augusto. Il brasiliano arriva a ridosso della porta di Urbig, ma solo esterno della rete.

28′ Il primo giallo della partita va a Kim, che è nettamente in ritardo su Lautaro Martinez.

26′ PALO DI KANE! Errore di Pavard che regala palla a Olise, imbucata per Kane che becca il palo a due passi da Sommer.

21′ SOMMER IL MIGLIORE! Sempre lato destro del Bayern dove l’Inter soffre e ancora Olise, che sfiora il gol del vantaggio. Ma Sommer è sempre attentissimo.

19′ IN DUE TEMPI! Ancora il Bayern che stavolta è pericoloso con Guerreiro, il quale si incunea nella difesa dell’Inter e bravo Sommer in due tempi a distendersi.

19′ Lautaro Martinez sempre altruista e generoso, che sta aiutando tanto anche in fase difensiva.

15′ Olise ci prova sempre col sinistro tirando col collo, ma semplice Sommer, che è ancora molto attento.

13′ SOMMER BLOCCA! Azione insistita del Bayern Monaco, con Laimer che va da Olise, cross del francese per il colpo di testa di Kane. Bravo Sommer che blocca facile.

11′ STOPPATA! Missile di Calhanoglu sulla ribattuta errata della difesa del Bayern Monaco, ma la conclusione del turco è murata da Kim. Sembrava ben indirizzata.

6′ OCCASIONE OLISE! Il Bayern Monaco si fa vedere in avanti, palla per il francese Olise, che calcia col sinistro e pallone al lato ma con deviazione.

4′ Sempre palla all’Inter, che la girare da destro verso sinistra. Poi verticalizzazione di Carlos Augusto per Thuram, ma pallone lungo.

2′ Si inizia con il possesso dell’Inter, che non appare intimorita dal Bayern e palleggia anche dalla difesa.

20.59 Tutto pronto all’Allianz Arena: inizia Bayern Monaco-Inter!

20.57 Entrano Bayern e Inter: ora l’iconico inno della Champions League per accendere questa sfida storica.

20.55 Ambiente caldissimo all’Allianz Arena: le due squadre sono nel tunnel e stanno per entrare in campo.

20.50 Pochissimo all’ingresso in campo delle due squadre: Bayern-Inter sta per iniziare!

20.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League: di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE BAYERN MONACO-INTER: FORMAZIONI UFFICIALI

Bayern Monaco (4-2-3-1): 40 Urbig; 27 Laimer, 15 Dier, 3 Kim, 44 Stanisic; 6 Kimmich, 8 Goretzka; 17 Olise, 22 Guerreiro, 10 Sané; 9 Kane.

In panchina: 18 Peretz, 48 Klanac, 7 Gnabry, 16 Palhinha, 23 Boey, 24 Vidović, 25 Müller, 41 Kusi-Asare, 43 Jensen, 46 Karl.

Allenatore: Vincent Kompany

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 54 Zanchetta, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

