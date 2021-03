Lituania-Italia, le scelte di Mancini sui tre dell’Inter: uno in campo

Sono uscite le formazioni ufficiali di Lituania-Italia, sfida valevole per le qualificazioni europee al Mondiale del 2022 in Qatar. Dei tre giocatori dell’Inter, il Commissario Tecnico Roberto Mancini schiera dal primo minuto soltanto Alessandro Bastoni.

