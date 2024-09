L’Italia si dipinge di nerazzurro: un duo Inter stende la Francia

L’Italia di Luciano Spalletti esce indenne dalla sfida contro la Francia e vince 3-1 in trasferta. Gli azzurri vengono guidati da un duo interista che prima riprende i transalpini e dopo dà il via alla vittoria perfetta.

CREDERCI – Dopo un’estate vissuta malissimo vista l’eliminazione cocente dall’Europeo in Germania, l’Italia di Luciano Spalletti riparte forte da Parigi in Nations League. Gli azzurri, dopo lo svantaggio dopo appena un minuto con Barcola riescono a restare in partita e a ribaltare il risultato. Un 3-1 netto in casa della Francia che sa di rivalsa dopo un campionato europeo vissuto in shock. Prima ci pensa Federico Dimarco a riportare tutto in partita. Sandro Tonali, tornato dopo mesi a disposizione degli azzurri, pesca Dimarco in area di rigore e l’esterno dell’Inter senza pensarci due volte calcia e infila Mike Maignan sulla destra. Dopo qualche pericolo nel finale di primo tempo, l’Italia si alza e si siede in cattedra.

L’Italia nel segno dell’Inter: sorride Spalletti

SIGILLO – Nella ripresa partono subito bene gli uomini di Luciano Spalletti che al 51′ trovano il gol del vantaggio grazie a un altro interista, Davide Frattesi. Assist al bacio di Mateo Retegui con Davide Frattesi che di rasoterra spegne dritto in rete con un tiro centrale. Con un’Italia in apoteosi, al 74′ arriva il gol del sigillo. Udogie lancia uno spensierato Giacomo Raspadori che senza pensarci due volte insacca all’angolino basso a destra. Al triplice fischio sorride l’Italia che mostra, finalmente, gioco e idea.