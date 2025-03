L’Italia cambia i piani dell’Inter sul rientro: incroci ad Appiano Gentile!

Un po’ di meritato riposo per l’Inter, grazie alla pausa Nazionali. Lo stop per i nerazzurri di Simone Inzaghi si prolunga, anche per via della presenza dell’Italia ad Appiano Gentile. Ecco quale sarà il programma dei prossimi giorni.

IL RITIRO AZZURRO – Con una strepitosa quanto fondamentale vittoria sull’Atalanta, l’Inter va a riposo in questa sosta per le Nazionali. Dopo un rullino di marca infernale, che proseguirà anche nel prossimo mese, la squadra di Simone Inzaghi trova finalmente il tempo per rifiatare un po’. Nel frattempo, però, Appiano Gentile continua ad essere popolato da calciatori. È proprio nel centro sportivo nerazzurro, infatti, che a partire da questa mattina ha avuto inizio il ritiro dell’Italia di Luciano Spalletti. Le prime voci azzurre, di Matteo Ruggeri e Cesare Casadei, sono già arrivate dalla conferenza stampa. Una situazione, questa, che cambia leggermente i pani di mister Inzaghi.

L’Italia arriva ad Appiano Gentile: ecco come cambia il programma dell’Inter

IL PROGRAMMA – L’allenatore piacentino allunga il riposo dell’Inter. Lo stop per i nerazzurri, infatti, non si limita alla giornata di oggi e domani, ma proseguirà fino a metà settimana. Mercoledì torneranno ad Appiano Gentile solo i calciatori di Inzaghi impegnati nelle terapie utili al recupero dall’infortunio. Si rivedranno alla Pinetina Piotr Zielinski, Nicola Zalenski e Federico Dimarco. Quest’ultimo, quindi, potrà incrociarsi con i suoi compagni di Nazionale, ai quali però non potrà dare il consueto contributo per via del problema fisico che lo tiene ai box. Ma quando tornerà a lavoro il resto dell’Inter, al netto dei vari assenti per gli impegni sul campo? Appiano Gentile riaprirà i suoi cancelli ai nerazzurri venerdì, proprio quando l’Italia lascerà il ritiro in vista della partenza per Dortmund, dove domenica si terrà la sfida di Nations League contro la Germania.