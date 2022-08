Lista UEFA, nessuna limitazione per l’Inter! Ma una specifica su Bastoni – CdS

L’Inter fra poco meno di un mese dovrà presentare la lista UEFA per la nuova stagione di Champions League. Il Corriere dello Sport annuncia come non sono arrivate restrizioni da Nyon, ma solo una precisazione su Bastoni.

IN DEFINIZIONE – L’Inter ha ormai pronta la lista UEFA e l’elenco di giocatori per la Serie A che inizierà fra sei giorni. Prima del sorteggio di giovedì 25 a Istanbul dovrebbe essere firmato un nuovo settlement agreement, ma il Corriere dello Sport parla di certezza di come non ci saranno restrizioni. Come giocatori formati nel vivaio italiano figurano Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. Bastoni è considerato formato nell’Inter per le norme della Lega Serie A, mentre per quelle dell’UEFA no perché a Nyon non considerano il prestito all’Atalanta e al Parma. Quelli formati nel vivaio saranno quindi solo Alex Cordaz e Federico Dimarco in Champions League.

GLI ALTRI – La restante lista UEFA per l’Inter ha i portieri Samir Handanovic e André Onana, poi Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Raoul Bellanova, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Roberto Gagliardini, Denzel Dumfries, Robin Gosens, Henrikh Mkhitaryan, Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Edin Dzeko e il nuovo acquisto che sarà il sesto centrale. Da ricordare che per la Serie A, dove va Gagliardini fra i prodotti del vivaio italiano, Asllani e Bellanova non necessitano di essere inseriti perché fra gli Under (che entrano automaticamente). Così come Cesare Casadei se non dovesse partire (vedi articolo). L’Inter ha poi anche la possibilità, nel solo campionato, di tesserare due svincolati a mercato finito.

Fonte: Corriere dello Sport – and. ram.