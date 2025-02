Lista UEFA Inter per la Champions League: Correa escluso! I nomi

L’Inter non avrà Correa nella lista UEFA per la seconda fase di Champions League. La società ha appena comunicato i giocatori a disposizione a partire dagli ottavi di finale, con l’avversario che sarà conosciuto venerdì 21 con il sorteggio.

LE SCELTE – Come da regolamento, l’Inter ha consegnato la lista UEFA per la seconda fase della Champions League. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo solo a marzo, con gli ottavi di finale, avendo saltato gli spareggi. Venerdì 21 febbraio, alle ore 12, il sorteggio della fase a eliminazione diretta definirà il prossimo avversario: sarà una tra Juventus e PSV Eindhoven oppure una tra Milan e Feyenoord, i due accoppiamenti. L’Inter dalla lista UEFA conferma un solo assente: Joaquin Correa. L’argentino è l’unico escluso, mentre Nicola Zalewski sostituisce Tajon Buchanan. Nella fase campionato era fuori anche Tomas Palacios, nel frattempo ceduto in prestito al Monza nel mercato invernale. Di seguito la lista UEFA dell’Inter per la fase a eliminazione diretta di Champions League

LISTA UEFA INTER – SECONDA FASE CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025

1 Yann Sommer

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

7 Piotr Zielinski

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

12 Raffaele Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

20 Hakan Calhanoglu

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolò Barella

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

59 Nicola Zalewski *

95 Alessandro Bastoni

99 Mehdi Taremi

* novità rispetto alla fase campionato