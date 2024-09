Lista Champions League, un taglio da fare: 2 in lotta. Dubbio Inter – CdS

Entro la mezzanotte l’Inter dovrà consegnare alla Uefa la lista Champions League. Ci sarà un taglio da compiere: due i giocatori in lotta. Qualche incertezza rimane.

BAGARRE – Lista Champions League da consegnare per l’Inter entro la mezzanotte di oggi. Il club nerazzurro, dopo l’esclusione sicura di Tajon Buchanan (causa infortunio), dovrà decidere fra due giocatori per un secondo taglio: Joaquin Correa o Tomas Palacios. Bagarre tutta argentina tra il Tucu, quinto attaccante di Simone Inzaghi, e il giovane difensore appena arrivato. Tutto lascia pensare ad un’esclusione proprio dell’ex Lazio, ma rimane comunque un’incertezza. Inzaghi ha tempo per decidere. La logica delle coppie favorisce appunto Palacios, ma Correa ha ancora qualche speranza.

Lista Champions League, oggi la consegna: un’incertezza per l’Inter

INCERTEZZA – Correa, invece, è il quinto in attacco, quindi una sorta di “surplus”. Come scrive il Corriere dello Sport, fermo restando che le sue qualità tecniche (ma con il giusto atteggiamento…), in certi frangenti, potrebbero comunque fare comodo. Ed è per questo che nasce l’incertezza. Intanto, oggi per quanto riguarda proprio Palacios, il giocatore nelle prossime ore ritornerà a Milano dopo aver ottenuto il visto in Argentina e domani dovrebbe presentarsi al primo allenamento ad Appiano Gentile con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.