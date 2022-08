L’Inter Women parte benissimo: Parma dominato. In gol due nuove arrivate

Buona la prima per l’Inter Women che si è sbarazzata del Parma con un netto 4-1. Le ragazze di Guarino dominatrici sin dai primi minuti. In gol anche due delle nuove arrivate

DEBUTTO COI FIOCCHI − Esordio magico per l’Inter Women che batte il Parma per alla prima giornata di Serie A Femminile. Match dominato dalle ragazze di Guarino che aprono i giochi al minuto 15 con la neo-arrivata Stefanie Van der Gragt. Di testa il gol del difensore olandese. Le nerazzurre non mollano e allo scadere del primo tempo trovano anche il doppio vantaggio con Karchouni che conclude un ottimo cross sulla sinistra di Simonetti. Nella ripresa, l’Inter non molla tant’è che dopo due minuti cala il tris con Marinelli. Nel finale, in rete anche l’altra neo-arrivata Chawinga. Gol della bandiera emiliana di Cox.