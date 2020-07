L’Inter si rinnova: inaugurata la nuova Club House ad Appiano Gentile

L’Inter ha inaugurato oggi la nuova Club House all’interno del centro sportivo Suning di Appiano Gentile. Un intervento che era stato avviato tempo fa e che era stato rallentato dallo scoppio dell’emergenza Covid, ma che oggi è stato finalmente completato

APPIANO GENTILE – Si è concluso il primo intervento di ammodernamento del Suning Training Centre di Appiano Gentile: è stata inaugurata oggi la nuova club house che ospiterà le camere dei calciatori della prima squadra e altri spazi a disposizione di staff e dirigenza.

La costruzione della club house nerazzurra è il primo passo all’interno del programma di rinnovamento del Suning Training Centre. Le nuove strutture, innovative e moderne, rispecchiano l’ambizione e la visione futura di Suning e del Club e sono state crete con l’obiettivo di raggiungere nuovi e sempre più elevati standard di qualità sia per ciò che riguarda l’ambito delle performance sportive, sia per quanto concerne le infrastrutture e le aree lavoro.

La struttura, progettata da COIMA Image per il Club, grazie a un sistema costruttivo prefabbricato in legno brevettato da WoodBeton, si distinguerà per la sostenibilità senza però rinunciare ad un design moderno, tecnologico e rispettoso del territorio. Il nuovo edificio si integra perfettamente con gli edifici esistenti e ne adotta lo stesso linguaggio compositivo attraverso una chiara metrica strutturale che si rileva nella trasparenza e nella permeabilità a livello del piano terra.

Il branding del nuovo building è stato realizzato con l’obiettivo di far emergere valori chiave come l’attaccamento alla maglia e il senso di appartenenza, rappresentati da immagini di esultanza poste sulle pareti di ingresso, della clubhouse e del link che collegherà l’hotel alla sala da pranzo.

Tutti gli ambienti avranno respiro internazionale e globale, proprio come il Club nerazzurro: le due sale meeting sono infatti dedicate a Milano e Nanchino, le due città cuori pulsanti della società.

PASSAGGIO FONDAMENTALE – L’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello ha parlato così della nuova struttura: «L’inaugurazione di questa nuova club house rappresenta un nuovo e fondamentale passaggio nel processo di rinnovamento delle nostre infrastrutture. Dopo l’inaugurazione del nuovo HQ siamo felici di presentare oggi il secondo edificio nerazzurro totalmente innovativo, funzionale e con un occhio di riguardo per la salvaguardia dell’ambiente. Questa crescita è possibile grazie allo sforzo del Gruppo Suning che continua ad investire con passione nel nostro club».

VISIONE AL FUTURO – Parla anche l’amministratore delegato sport Beppe Marotta: «Il Centro Sportivo Suning è il cuore della parte sportiva del nostro Club e il progetto di modernizzazione è di fondamentale importanza per portare ai massimi livelli le performance dei nostri giocatori. Lavorare in un ambiente dove è forte il richiamo al senso di appartenenza, ma con una visione proiettata al futuro e al successo, non può che essere un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi che una squadra come l’Inter merita».

