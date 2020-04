L’Inter si informa su Pogba, contatti con Raiola avviati – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter si è iscritta alla corsa a Pogba. I nerazzurri hanno riallacciato i contatti con Raiola.

NUOVA PRETENDENTE – Tra il primo amore (la Juventus), l’idolo (Zidane) e il ritorno in patria (Psg) spunta una nuova possibilità per Pogba. Ed è clamorosa: l’Inter di Conte e Marotta. Il super agente Mino Raiola non fa affari top con i nerazzurri addirittura dal 2010, quando il suo assistito Balotelli venne ceduto al City. Un’eternità nel calciomercato. Marotta è il primo a saperlo e ha lavorato per un riavvicinamento.

CONTATTI AVVIATI – La mediazione ha subito trovato terreno fertile. Il primo nome uscito è stato quello di Kean, ma poi nelle chiacchierate si è arrivati a discutere di Pogba. L’Inter ha preso informazioni sul francese, sempre più deciso a lasciare la Premier League. un sondaggio sotto traccia che aggiunge i nerazzurri alla lista dei pretendenti.

COSTI ALTI – La Juventus sogna da anni il ritorno del centrocampista. Prima del Coronavirus si ragionava su un’operazione da 250 milioni complessivi. Di cartellino 100, il resto ingaggio su un contratto di 5 anni. Costi che però oggi sono difficilmente sostenibili e andrebbero rivisti. L’Inter ha il vantaggio di avere ottimi rapporti con il Manchester United, come dimostrano le operazioni dell’ultimo anno. Marotta in più potrebbe trovarsi per le mani un tesoretto grazie alle cessioni dei giocatori in prestito. Conte sarebbe il più contento di tutti avendo già allenato Pogba alla Juventus, facendolo di fatto esplodere. Il problema potrebbe essere l’ingaggio del giocatore, che sarebbe il più alto nella rosa nerazzurra già oggi. Ma il decreto crescita può dare una mano.