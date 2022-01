L’Inter si gode la vetta, ora Inzaghi dovrà solo gestire le forze – CdS

Il gennaio di fuoco dell’Inter si sta rivelando favorevole, soprattutto alla luce della sconfitta casalinga del Milan contro lo Spezia. Ora Simone Inzaghi dovrà solamente gestire le forze, soprattutto nelle prossime due partite.

FESTA INATTESA – L’Inter si gode ancora la vetta nonostante il pareggio contro l’Atalanta, il gennaio di fuoco si sta rivelando in realtà favorevole ai nerazzurri, considerando la vittoria contro la Lazio e nel mezzo la vittoria in Supercoppa italiana. I nerazzurri hanno finito per guadagnare un punto sui rossoneri, reduci dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia: un +2 che può diventare eventualmente +5 qualora i nerazzurri dovessero vincere il recupero contro il Bologna.

GESTIRE LE FORZE – Arrivati a questo punto, come sottolineato dal quotidiano romano, Simone Inzaghi deve soltanto gestire la stanchezza e fatica di alcuni elementi, ma, tra Empoli in Coppa Italia e Venezia sabato, nell’anticipo di campionato ci sarà spazio per rotazioni e avvicendamenti. Già coi toscani, ad esempio, dovrebbero riposare due terzi della difesa titolare, considerando l’assenza per squalifica di Marcelo Brozovic. L’unica conferma in difesa dovrebbe essere Skriniar. In attacco considerando le ultime scelte contro l’Atalanta, questa volta dovrebbe toccare al tandem Lautaro Martinez-Correa.

