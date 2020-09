L’Inter rifiuta l’invito del Barcellona al Trofeo Gamper, ecco perché – MD

Antonio Conte

Mundo Deportivo (QUI l’articolo originale) riporta che l’Inter ha rifiutato l’invito del Barcellona per disputare una classica del precampionato, il Trofeo Gamper.

INVITO ALL’AMICHEVOLE – Il Barcellona sabato 19 settembre giocherà il suo classico torneo del precampionato, il Trofeo Gamper. Il club catalano aveva scelto come avversaria di eccezione proprio l’Inter, spendendo un invito ufficiale. Alla fine però i nerazzurri hanno deciso di declinare l’invito, pur prestigioso.

QUESTIONE VIRUS – Il motivo? Presto detto. Dietro il rifiuto nerazzurro ci sono le precauzioni per il Coronavirus. L’Inter ha preferito evitare il viaggio per limitare ogni rischio contagio. Una scelta ponderata anche in virtù della situazione contagi in Spagna.