L’Inter rialza il muro! Skriniar uomo simbolo e a Vlahovic solo le briciole

L’Inter riparte dal suo muro difensivo, e come la passata stagione rialza il muro per puntare forte allo scudetto. Gran parte del merito, come giustamente evidenziato dal Corriere dello Sport, è del difensore Milan Skriniar.

GRINTA E LEADERSHIP – L’Inter ritrova la solidità (e la vittoria), ripartendo dal suo muro difensivo. Buona parte del merito è di Milan Skriniar, tra i protagonisti della vittoria all’Allianz Stadium al centro della difesa nerazzurra con Stefan de Vrij che pur in panchina, non è stato rischiato. Lo slovacco è stato il volto da copertina di una formazione che non vuole alzare bandiera bianca nella corsa verso il tricolore, concedendo solo le briciole al ‘tanto’ temuto Dusan Vlahovic. C’è ancora molto da fare prima di festeggiare come l’anno scorso, ma grazie al blitz di Torino, l’Inter può ancora sperare nella seconda stella.

IL FUTURO – Presto Milan Skriniar potrà discutere con la società del rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2023). L’obiettivo principale, chiaramente, sarà quello di blindarlo, anche se davanti a un’offerta irrinunciabile nessuno (compreso chi ha già rinnovato) è incedibile. Lui e l’Inter però vogliono solo una cosa: continuare insieme. L’ipotesi cessione è praticamente estrema, tradotto: a meno che non arrivi un’offerta indecente.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

