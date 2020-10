L’Inter riabbraccia Young: l’inglese è tornato in gruppo

Ashley Young

Buone notizie in casa Inter. Ashley Young, che nei giorni scorsi era stato dichiarato guarito dal Covid dopo l’ultimo tampone negativo, è tornato in gruppo e sarà a disposizione per la trasferta di domani a Kiev

L’Inter vede la luce in fondo al tunnel dell’emergenza assenze dovute al Covid cominciando a recuperare alcuni elementi. Tra questi Ashley Young che, dopo la negatività certificata qualche giorno fa, è tornato in gruppo ed è a disposizione per la trasferta di domani a Kiev. A confermarlo è la stessa Inter con un post su twitter in cui dà il bentornato all’ex Manchester United e ad Achraf Hakimi, che non si era ancora allenato in gruppo nonostante il suo ingresso in campo nel secondo tempo contro il Genoa dopo il pasticcio tampone che lo aveva costretto a saltare la sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach.