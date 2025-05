L’Inter Primavera è campione d’Italia: la Fiorentina crolla al Viola Park

Dopo una cavalcata complicata, a tratti dolorosa, l’Inter di Andrea Zanchetta esce dalla lotta playoff con il tricolore cucito sul petto. L’Inter Primavera torna ad essere campione d’Italia per l’undicesima volta.

CAMPIONI – Ancora una volta nerazzurro: lo scudetto della Primavera va all’Inter di Andrea Zanchetta. Stesa la Fiorentina nella finale playoff in casa al Viola Park. Dopo una fase di studio nei primi quindici minuti, al giro di boa l’Inter chiude in vantaggio. Al 20′ è arrivato con merito il gol di Bovo che sblocca il match grazie a una mischia in area di rigore su corner teso. Tante le occasioni per i nerazzurri Spinaccé che in extremis di tacco sfiora il secondo gol del match.

Fiorentina-Inter, secondo tempo da campioni d’Italia

RIPRESA – A inizio secondo tempo parte forte la Fiorentina, con Rubino che da punizione scheggia la traversa e fa tremare l’Inter. Al 64′ altra occasione per l’Inter di Zanchetta che con Topalovic sfiora ancora una volta il gol del raddoppio che viene però deviato in corner. All’81’ è di nuovo l’Inter a trovare la via del gol con il raddoppio di Berenbruch che di prima intenzione mette all’angolino opposto. All’89’ arriva il tris dell’Inter Primavera che mette in ghiaccio lo scudetto Primavera. Contropiede micidiale dei nerazzurri con Lavelli che da solo calcia con un potente mancino sotto la traversa.