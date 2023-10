L’Inter prende il volo, Inzaghi si gode le sue ali: numeri top! − CdS

L’Inter non è solo attacco e centrocampo, ma è anche spinta dalle corsie. Da Dumfries a Dimarco, passando per Carlos e Cuadrado, Inzaghi ha trovato un tesoro

ORO − Mai come quest’anno le corsie dell’Inter stanno diventando decisive praticamente ogni partita. Da Dumfries a Dimarco, passando per i diretti sostituti Cuadrado e Carlos Augusto, Simone Inzaghi ha trovato un vero e proprio tesoro: già tre gol e otto assist in queste prime nove partite stagionali. I titolari Dumfries e Dimarco sono ormai diventati inamovibili: da un lato la corsa e la dominanza fisica dell’olandese, che dopo la discontinuità degli anni precedenti, sembra aver trovato la definitiva consacrazione. Dall’altro, i cross e la duttilità dell’esterno fatto in casa, capace quest’anno di risolvere anche le partite da solo (Empoli docet). Non solo i titolari, ma Inzaghi ha già trovato ottime risposte dalle alternative: Carlos Augusto, l’esterno arrivato dal Monza per rilevare Gosens, si è inserito alla grande firmando anche un assist nel 4-0 di Salerno per Lautaro Martinez. Cuadrado, nonostante gli appena 62′ causa infortunio, ha giù infilato un passaggio vincente sempre per Lautaro Martinez contro la Fiorentina. Insomma, tutti stanno dando il loro contributo, per un’Inter forte e ambiziosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia