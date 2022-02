Inter alle prese col capitolo rinnovi: Brozovic più altri due da discutere

L’Inter è al lavoro per rinnovare i contratti di tre veterani della rosa. Tra questi, rientra ovviamente anche quello di Marcelo Brozovic, di cui si attende a giorni l’esito definitivo

RINNOVI − Oltre al fronte mercato in entrata (vedi articolo), l’Inter lavora anche sul capitolo rinnovi. La priorità è ovviamente Marcelo Brozovic, imprescindibile per Simone Inzaghi. Come riporta Fabrizio Romano su Twitter, il club nerazzurro è in attesa di capire la sua decisione definitiva. Lo scenario si potrebbe sbloccare nei prossimi giorni. Nel frattempo, sul tavolo dell’Inter ci sono anche i rinnovi di Samir Handanovic e Ivan Perisic. Con entrambi, ci saranno a breve degli incontri per capire il da farsi.