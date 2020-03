Liga, Tebas: “Il piano per chiudere entro il 30 giugno. La nostra proposta”

Sulla “Gazzetta dello Sport” il presidente della Liga, Javier Tebas, ha presentato la sua proposta per chiudere tutto entro il 30 giugno

PROPOSTA – Queste le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, riportate dal”CalcioeFinanza.it” sulla sua proposta per concludere campionati nazionali, Champions League e Europa League entro il 30 giugno: «Noi lavoriamo su una piattaforma che include 30 campionati europei, con le loro coppe. Più la Champions League e la Europa League che toccano 12 campionati diversi. Coordiniamo tutto. Per l’Italia sono in contatto quotidiano con Luigi De Siervo e con Andrea Butti. Con Agnelli ho parlato il fine settimana passato. La nostra idea è quella di chiudere tutto entro il 30 giugno, e siamo ottimisti. Vorremmo iniziare tra il 14 e il 18 maggio, cosa che ci darebbe il tempo necessario per finire entro la data prevista. Non pensiamo ad altro, 24 ore su 24. Pensiamo di potercela fare, e senza modificare le competizioni».

OLTRE IL 30 GIUGNO – Tebas sulla possibilità di chiudere oltre il 30 giugno: «È un’ alternativa, ma non quella primaria. Noi continuiamo a pensare al 30 giugno perché c’è un importante tema contrattuale tra club e giocatori, una cosa che se trascurata potrebbe portare di fatto a un’alterazione delle varie competizioni. Se non dovessimo farcela studieremo un piano alternativo che dovrà avere basi giuridiche adeguate, però ripeto, oggi l’idea non è sul nostro tavolo».

CONCLUSIONE – Tebas sulla possibilità di concludere entro il 30 giugno o do giocare a porte chiuse: «Finire entro il 30 giugno, la mia intenzione è che il nuovo calendario sia pronto tra 7-10 giorni al massimo. Giocare a porte chiuse comporterebbe un danno economico importante ma minore rispetto all’eventualità di non terminare la competizione. Tutto quanto sta succedendo comporta una perdita rilevante, che va limitata».

