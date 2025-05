Licenze UEFA 25/26, la FIGC rilascia a 16 club di Serie A: l’Inter c’è!

A due giorni dal rientro in campo per la gara di campionato contro il Torino, la novità di giornata che riguarda l’Inter è l’ottenimento delle licenze UEFA per la stagione 2025/2026 da parte della FIGC: ecco il resto delle squadre presenti nella lista.

NOVITÀ – Con una nota ufficiale la FIGC comunica il rilascio delle licenze UEFA per la stagione 2025/2026 a una serie di società di Serie A e Serie B, ma anche ad alcuni club femminili. Tra le squadre menzionate c’è anche l’Inter, sia con la prima squadra maschile che con quella femminile. Il comunicato recita: «La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio per la stagione sportiva 2025/2026, visti il Manuale Edizione 2024 e il Manuale UEFA Women’s Club Competitions-Edizione 2024, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciarla alle seguenti società».

La lista delle società a cui la FIGC ha assegnato le licenze UEFA per la stagione 2025/2026: non solo Inter e Inter Women!

SERIE A – Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino, Udinese, Verona.

SERIE B – Cremonese, Sassuolo.

CLUB FEMMINILI – Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Sassuolo.