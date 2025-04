Lewandowski, Inter a rischio? Filtra una preoccupazione Barcellona!

L’infortunio di Robert Lewandowski è una vera e propria tegola per Hansi Flick. In attesa che si sappia di più sull’entità del problema, filtra una preoccupazione in vista di Barcellona-Inter.

LE ULTIME – Due giorni dopo aver saputo che sarà l’Inter l’avversaria del Barcellona nel doppio scontro in semifinale di Champions League, Hansi Flick si trova a dover fare i conti con una notizia davvero preoccupante. Uno dei principali protagonisti del club blaugrana, Robert Lewandowski, si ferma per infortunio. Il problema fisico è sopraggiunto oggi pomeriggio, mentre il Barça era impegnato in campo contro il Celta Vigo. La sfida di Liga, che si era messa malissimo nel primo tempo, è stata rimontata in grande stile dal Barcellona che, sotto 1-3, ha chiuso con un pazzesco 4-3 nel finale. Anche una vittoria del genere, però, passa in secondo piano di fronte alla possibilità di perdere Lewandowski per infortunio.

Lewandowski preoccupa: Barcellona-Inter è a rischio? Ecco cosa filtra

LA PAURA – L’uscita dal campo al 78′, quando il calciatore ha accusato dolore, potrebbe aver limitato il problema. Ma ancora delle condizioni di Lewandowski, che come spiegato anche dall’allenatore dei catalani nel post-partita si sottoporrà domani agli esami strumentali, si sa davvero poco. Intanto dall’entourage del calciatore, spiega il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, filtra preoccupazione in vista della semifinale d’andata di Champions League. La paura, infatti, è che l’infortunio costringerà l’attaccante a restare fermo ai box per almeno un paio di settimane e, quindi, a dare forfait per Barcellona-Inter, in programma il 30 aprile.