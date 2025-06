Leoni più Mosquera, ma chi gli farà posto? Inter: 2 candidati – CdS

Per far entrare sia Leoni che Mosquera l’Inter dovrà cedere due difensori. E il club ha individuato questi due candidati per far entrare i due giovanissimi di Parma e Valencia.

GIOVANI IN ENTRATA – L’Inter ha messo nel mirino Giovanni Leoni e Cristhian Mosquera come obiettivi per rafforzare la propria difesa. Ad oggi i due giovanissimi di Parma e Valencia sono avanti nelle gerarchie ai soli tre noti Sam Beukema, Jhon Lucumì e Koni De Winter. Per quanto riguarda Leoni, ieri sera in centro a Milano è avvenuto un incontro tra la dirigenza e l’AD del Parma Federico Cherubini. Possibile che si sia parlato sia del difensore che di Yann-Ange Bonny. Per quanto riguarda Mosquera, il 2004 del Valencia va in scadenza nel giugno del 2026 e l’Inter si è inserita alla corsa. Il primo farebbe il centrale nella difesa a tre, tant’è che Chivu lo ha testato per bene durante i suoi mesi a Parma; mentre il secondo sarebbe più adatto a fare il braccetto di destra, visto che in Spagna ha giocato pure terzino. Per far entrare entrambi, ci vorrà comunque una doppia uscita. Per il Corriere dello Sport, i candidati sono Francesco Acerbi e Yann Aurel Bisseck.

Leoni e Mosquera IN, Acerbi e Bisseck OUT: il piano dell’Inter

IN USCITA – Acerbi, 37 anni, ha chiuso bene la stagione ma la sua età anagrafica non può certamente aiutarlo. L’ex Lazio ha ancora un anno di contratto, ma l’Inter, versando 500 mila euro, può esercitare la clausola di uscita anticipata. Chivu lo valuterà durante queste settimane. Quanto a Bisseck, il tedesco del 2000 ha del potenziale ma è ancora acerbo e fa tantissimi errori. L’ultimo quello con la Lazio, che è costato difatti lo scudetto numero 21 della storia nerazzurra. Il gigante ex Aarhus (preso per soli 7 milioni di euro) ha avances dalla Premier League. Se dovesse arrivare un’offerta allettante partirà.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno