Leoni, per l’Inter più di una semplice suggestione: attesa una mossa concreta!

L’Inter ha messo gli occhi su Giovanni Leoni e presto potrebbe muoversi concretamente. Ecco le ultime rivelazioni di mercato riguardo al giovane difensore del Parma.

INTENZIONI CELATE? – Il profilo del giovane Giovanni Leoni non smette di ruotare nell’orbita nerazzurra. Il classe 2006, dopo l’ultima stagione al Parma, ha attirato su di sé i riflettori delle grandi d’Italia come Juventus, Milan e, appunto, Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione non ha mai smentito l’interesse per il difensore italiano, spendendo sempre parole di stima e ammirazione nei suoi riguardi. Ciò è accaduto anche di recente, ascoltando le parole del dirigente sportivo Piero Ausilio, che però ha anche escluso la presenza di una pista concreta. Forse un modo per depistare, considerando che le ultime novità a riguardo, che arrivano da fonti vicine all’ambiente Inter, sembrano portare nella direzione inversa.

Leoni, ecco le vere intenzioni dell’Inter: una rivelazione accende le speranze

PIÙ DI UN INTERESSE – L’interesse dell’Inter per Leoni sembra destinato a concretizzarsi. A farlo sapere è Fabrizio Biasin, il noto giornalista sportivo di fede nerazzurra, che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter incendia gli animi dei tifosi: «L’Inter proverà un affondo per Leoni dopo aver liberato un po’ di spazio in rosa. L’interesse per il giocatore resta vivissimo, confermato anche ieri nell’incontro con l’intermediario». È attesa, quindi, una mossa precisa da parte del club nerazzurro, che non ha intenzione di lasciarsi sfuggire un giovane italiano promettente come Leoni. Non è un caso, come già si immaginava, la presenza dell’agente Edoardo Crnjar nella sede dell’Inter proprio ieri. Non resta, quindi, che attendere la serie di uscite previste dalla dirigenza nerazzurra.