Lega Serie A, terminata assemblea: una richiesta per il campionato – Sky

Condividi questo articolo

La Lega Serie A quest’oggi ha svolto un’assemblea in videoconferenza per aggiornarsi sugli argomenti più urgenti. Alessandro Alciato, in diretta telefonica con gli studi di “Sky Sport 24”, fa il punto della situazione svelando alcuni temi. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

TEMATICHE – La Lega Serie A si è aggiornata oggi su alcuni temi: «Innanzitutto è stata un’assemblea molto tecnica, ma alcuni temi importanti sono comunque stati affrontati. Intanto si è discusso delle indicazioni sulla riunione degli stati generali della UEFA, in programma domani (vedi articolo). Dato per scontato il rinvio dell’Europeo, anche la Lega chiederà di avere più tempo per chiudere il campionato ancora in corso».

TAVOLI DI LAVORO – Nel corso della riunione sono stati discussi anche alcuni tavoli di lavoro: «Poi sono stati varati alcuni tavoli di lavoro, otto su diverse tematiche. Politiche ed economiche. Ve ne anticipo due: quello per i rapporti con il Governo ma anche il futuro degli stadi. Molto apprezzato l’intervento di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha detto che questa emergenza non è solo italiana ma europea, quindi è il momento per remare tutti dalla stessa parte».