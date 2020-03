Lega Serie A, respinte dimissioni Dal Pino. Marotta cede – Repubblica

Secondo quanto riporta Fulvio Bianchi del quotidiano “La Repubblica”, nel consiglio di Lega Serie A tenutosi oggi il presidente Dal Pino avrebbe chiesto le dimissioni che sono però state respinte.

DIMISSIONI RESPINTE – Quattro ore di liti, secondo quanto riporta “La Repubblica” nella riunione della Lega Serie A di oggi a Milano. Il tema principale, neanche a dirlo, le scelte per recuperare le partite di campionato fin qui rinviate fino a questo momento. La notizia più clamorosa, però, riguarda il presidente Dal Pino che aveva deciso di rassegnare le sue dimissioni dopo le polemiche degli ultimi giorni, comprese le pesanti parole riservategli da Steven Zhang. Dimissioni che, però, sono state respinte. In tutto questo Claudio Lotito ha cercato fino all’ultimo di ottenere il permesso di giocare a porte aperte, ricevendo però il secco no dal governo. Anche Marotta ha ceduto alla possibilità di far slittare il campionato, con l’Inter che dovrebbe dunque giocare contro la Juventus in questo weekend. La speranza dei vertici calcistici ora è di “limitare” le giornate a porte chiuse a due, massimo quattro.