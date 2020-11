Lega Serie A, modifiche ai tamponi: confermato lo stop alla Primavera – SM

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

La Lega Serie A, dopo il polverone Lazio (vedi articolo), ha deciso di mettere in atto alcuni importanti cambiamenti al protocollo per quanto riguarda i tamponi. Inoltre è stata presa una decisione per quanto riguarda il campionato Primavera. Di seguito quanto riportato da “sportmediaset.it”

CAMBIAMENTI – Il Consiglio della Lega Serie A ha deciso di apportare alcune importanti modifiche al protocollo sanitario. L’argomento affrontato è soprattutto l’esigenza di centralizzare il laboratorio analisi dei tamponi, sulla stessa scia della UEFA. Confermata anche la sospensione per un mese del campionato Primavera.

Fonte: sportmediaset.it