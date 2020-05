Lega Serie A in assemblea: decisione unanime sul campionato – Sky

Condividi questo articolo

Oggi la Lega Serie A si è riunita in assemblea per discutere del destino del campionato: dalla riunione sarebbe emersa una posizione unanime

Oggi la Lega Serie A si è riunita in assemblea per prendere una decisione sul destino del campionato. Secondo “Sky Sport” si sarebbe raggiunta un’unanimità sulla volontà di voler riprendere il campionato e portarlo a termine, volontà ovviamente subordinata alla necessità di individuare i protocolli per permettere ai giocatori di allenarsi e in seguito giocare in sicurezza.