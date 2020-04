Lega Serie A, in arrivo risposta ufficiale al...

Lega Serie A, in arrivo risposta ufficiale al ministro Spadafora? Le ultime

La Lega Serie A ha convocato un consiglio informale nel quale è stato deciso di diramare una nota ufficiale. Secondo quanto rivelato da Alessando Alciato su “Sky Sport 24”, l’intenzione della Lega è quella di rispondere ufficialmente alle ultime dichiarazioni del ministro Spadafora. Di seguito tutti i dettagli

COMUNICATO – La Lega Serie A prepara un comunicato ufficiale, rivela Alessandro Alciato: «Si è svolto un consiglio di Lega informale nel quale è stato deciso di diramare un comunicato stampa che chiarisce la posizione ufficiale. Già ieri era successo qualcosa del genere, era pronto un documento dove si definiva il decreto del governo discriminatorio nei confronti del calciatori. Nello stesso documento si chiedevano tempi certi al ministro Vincenzo Spadafora per il ritorno in campo. Quel documento non è mai uscito dalla sede della Lega perché la posizione dei calciatori era stata definita nella notte dall’Associazione Italiana Calciatori e il ministro aveva dato risposte. Quindi la domanda contenuta nel documento era già vecchia».

RISPOSTA – L’intenzione della Lega è quella di replicare al ministro Spadafora: «Ora invece è stato stilato un altro documento. Proprio in questi minuti lo stanno ultimando, definendo gli ultimi dettagli. Probabilmente viene data una risposta a quanto detto stamattina da Spadafora (vedi articolo). C’è da dire che la Lega finora si è detta compatta nella volontà di ricominciare a giocare ma a livello non ufficiale non è così. Ci sono delle spaccature belle forti. Dunque aspettiamo la nota ufficiale della Lega Serie A».