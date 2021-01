Lega Serie A, eletti anche i nuovi consiglieri: Antonello resta fuori

Condividi questo articolo

Alessandro Antonello

Dopo la conferma di Paolo Dal Pino alla presidenza della Lega Serie A (vedi articolo) e di Luigi De Siervo come Amministratore Delegato, sono arrivate anche le conferme dei membri del consiglio. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, resta fuori Alessandro Antonello, AD dell’Inter.

ESCLUSO – Quattro nuovi consiglieri per la Lega Serie A: Paolo Scaroni (Presidente del Milan), Antonio Percassi (Presidente dell’Atalanta), Tommaso Giulini (Presidente del Cagliari) e Maurizio Setti (Presidente del Verona), oltre alle già annunciate conferme di Paolo Dal Pino e di Luigi De Siervo come – rispettivamente – Presidente e Amministratore Delegato della Serie A. Esce in questo modo dal consiglio di Lega l’AD dell’Inter Alessandro Antonello.

Fonte – Redazione Calcio e Finanza