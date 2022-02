Lega Serie A, assemblea straordinaria per il nuovo presidente – Sky

Le dimissioni del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino sono un terremoto (vedi articolo). L’ex numero uno della Lega infatti ha lasciato per volare negli Stati Uniti per stare con la famiglia. Poco fa è uscita la notizia che si terrà un’assemblea straordinaria per eleggere un nuovo presidente.

DATA – Sarà un’assemblea straordinaria, questo è chiaro. I club di Serie A infatti si ritroveranno il 7 febbraio per eleggere il nuovo presidente della Lega dopo le dimissioni arrivate oggi dall’ex numero 1 Paolo Dal Pino. L’ex presidente infatti ha lasciato per volare negli Stati Uniti per stare al fianco della famiglia che si è trasferita lì poco tempo fa per lavoro. Un’assemblea straordinaria necessaria, insomma. Le acque devono tornare calme e serve urgentemente una svolta.

Fonte: Sky Sport