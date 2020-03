Lega Serie A, accolta richiesta Marotta-Inter: nuova assemblea. La data

Lega Serie A all’opera per chiarire la situazione relativa al Coronavirus. Beppe Marotta, nella giornata di ieri, aveva presentato la necessità di una nuova assemblea (qui le sue parole). Il Presidente Dal Pino ha accolto la richiesta dell’Amministratore Delegato dell’Inter

NUOVA ASSEMBLEA – La Lega ha ufficialmente indetto una nuova assemblea per la data di giovedì 12 marzo. E’ convocata alle ore 8:30 e eventualmente in seconda convocazione alle 13:00 presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A a Milano, come da comunicato ufficiale. Tra i temi del giorno, ovviamente spiccano le misure per il Coronavirus. Accolto, dunque, la richiesta di Marotta e dell’Inter, in attesa che la situazione venga chiarita definitivamente.