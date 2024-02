Lecce-Inter, un titolare non al meglio! Dubbio per Inzaghi – Sky

Lecce-Inter è in programma domani alle 18. Nuova tegola per Inzaghi che, secondo Sky Sport, potrebbe dover rinunciare ad un titolare: le ultime

DUBBIO – Lecce-Inter è in programma domani alle 18. Inzaghi, visti anche i numerosi impegni che attendono la squadra, dovrebbe optare per un robusto turnover in formazione. Ma i cambi non saranno solo frutto della logica rotazione degli uomini: secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre a Sommer anche un altro titolare è in dubbio per la sfida con i salentini: Calhanoglu. Il turco non è al meglio dopo la sfida con l’Atletico Madrid e dovrebbe lasciare il posto, almeno dal 1′, ad Asllani.