Lecce-Inter, pronta la danza degli esterni: due gare nel mirino

Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atletico Madrid si volta subito pagina, con Simone Inzaghi e i suoi già al lavoro per Lecce-Inter. Una gara dove, tenendo conto anche della sfida infrasettimanale contro l’Atalanta, potremmo vedere la danza degli esterni.

DOPPIO CAMBIO – Proprio come contro la Salernitana, è difficile pensare a un Simone Inzaghi che metta troppo mano al suo undici titolare in vista di Lecce-Inter di domenica. Considerando anche il lungo intervallo con la sfida giocata martedì contro l’Atletico Madrid per preparare al meglio la gara del Via del Mare. Naturalmente bisogna considerare anche il recupero del prossimo mercoledì contro l’Atalanta, per questo qualche cambio è sicuramente preventivabile. Soprattutto sugli esterni, i ruoli decisamente più dispendiosi per il modo di giocare dell’Inter. Carlos Augusto e Denzel Dumfries scaldano quindi i motori per dare fiato a Federico Dimarco e Matteo Darmian, i quali – proprio come visto nelle rotazioni delle ultime uscite – dovrebbero poi tornare dal primo minuto proprio nella sfida contro i bergamaschi.