Leao, percentuali al ribasso per Milan-Inter! Filtra una cosa − Sky

Si avvicina Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Rossoneri in ansia per le condizioni di Rafael Leao. Il portoghese deve fare i conti con un’elongazione muscolare

AGGIORNAMENTI − Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Leao, che contro la Lazio ha riportato un’elongazione muscolare. Come riporta Manuele Baiocchini, in collegamento da Milanello per Sky Sport, le percentuali di vederlo in Milan-Inter sono al ribasso. Al 90% non dovrebbe esserci, nonostante lo staff rossonero proverà a fare il miracolo. Se non dovesse esserci mercoledì, i cugini proveranno a recuperarlo almeno per il match di ritorno del 16 maggio.