Lazio, Jony: “Inter, noi con un’arma in piÃ¹! Vogliamo darle un colpo morale”

Lazio, Jony: “Inter, noi con un’arma in più! Vogliamo darle un colpo morale”

Intervistato ai microfoni di “Marca”, Jony, centrocampista della Lazio, ha parlato così alla vigilia del big match contro l’Inter

LAZIO-INTER – Queste le parole di Jony, centrocampista della Lazio, in vista di Lazio-Inter: «Il lavoro, la dedizione e un po’ di fortuna sono fondamentali. Niente è una coincidenza. Non c’è pressione per i record, i risultati ci danno fiducia. Speriamo di riuscire a mantenere questo livello. Abbiamo già vinto la Supercoppa Italiana ed è un peccato essere rimasti fuori dall’Europa League e dalla Coppa Italia. L’obiettivo di tutti è tornare in Champions League. Scudetto? La nostra idea di gioco è l’arma in più per combattere contro la Juventus e l’Inter. La connessione tra tutti è essenziale. Non c’è egocentrismo. Lazio-Inter? Vincere contro una rivale diretta sarebbe un colpo morale».