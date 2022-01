Lazio-Inter Women al 45′: Bonetti pareggia Ferrandi. E’ 1-1 al riposo

Si è chiuso il primo tempo tra la Lazio femminile e l’Inter Women. Al 45′ il punteggio è fermo sull’1-1 con Tatiana Bonetti brava a pareggiare il gol segnato in apertura da Ferrandi. Riusciranno le nerazzurre a spuntarla nel secondo tempo?

REPORT – Finisce 1-1 il primo tempo tra Lazio ed Inter Women. Le ragazze di Rita Guarino vanno sotto nel punteggio dopo 13 minuti con il gol delle padroni di casa segnato da Ferrandi. Le nerazzurre però non si sono demoralizzate e dopo appena 12 minuti hanno pareggiato il conto delle reti con il gol di Tatiana Bonetti. Per la numero 10 dell’Inter è il quinto gol in campionato. Tra poco comincia la ripresa, riuscirà l’Inter Women a superare la Lazio, penultima in classifica?