Lazio-Inter, Sarri e il tempismo: ecco quando Inzaghi ha deciso di perdere!

In Lazio-Inter, Inzaghi ha nettamente perso la sfida contro Sarri. Il tempismo del tecnico biancoceleste è stato decisivo. Luis Alberto e Calhanoglu oggetti della contesa

QUESTIONE DI TEMPISMO − Dicasi tempismo l’accortezza e la decisione nello scegliere il momento opportuno per agire. Simone Inzaghi dovrà lavorarci un po’ su. In Lazio-Inter, Maurizio Sarri ha stravinto il duello contro il tecnico nerazzurro, il quale è ricaduto negli errori commessi lo scorso anno. Ovvero la gestione e la tempistica nelle sostituzioni. Ieri sera all’Olimpico, entrambi i tecnici hanno praticamente iniziato il match con l’handicap decidendo di lasciare fuori i due centrocampisti di maggior qualità: Luis Alberto da un lato e Hakan Calhanoglu dall’altro. Il risultato: un’ora di equilibrio totale in campo e nel punteggio.

ESITO PREVEDIBILE − La mossa decisiva arriva al minuto 57 quando Sarri, a differenza di Inzaghi, decide di voler vincere il match. Ecco che entra in causa il famoso tempismo citato poc’anzi. Il tecnico biancoceleste richiama Matias Vecino per dare il posto a Luis Alberto. Il match cambia notevolmente volto con la Lazio che inizia a macinare gioco e l’Inter in grande difficoltà di palleggio. Il gol è soltanto questione di tempo: al 75′ è proprio lo spagnolo a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali. Il resto è storia: Inzaghi decide per l’ingresso di Calhanoglu solamente al 77′, a partita ormai indirizzata, con rete finale di Pedro al minuto 86. Morale della favola: l’Inter perde il primo big match della stagione e Inzaghi si consegna nuovamente alla sua ex squadra.