Lazio-Inter, Sanchez salta la sfida! Il rientro è già stato fissato – Sky

Lazio-Inter vedrà tanti assenti tra le fila nerazzurre: oltre a Dumfries, de Vrij e Cuadrado non ci sarà nemmeno Sanchez. Inzaghi, che ha sciolto anche gli ultimi dubbi, può comunque tirare un sospiro di sollievo sul cileno: Matteo Barzaghi su Sky Sport rivela quando può rientrare

ASSENTI – Lazio-Inter è una sfida delicata soprattutto per i nerazzurri che, alla luce del pari della Juventus a Genova, potrebbe allungare maggiormente in testa alla classifica. Simone Inzaghi deve fare i conti con diversi assenti ma secondo Matteo Barzaghi, Alexis Sanchez non preoccupa: «Lazio-Inter non vedrà protagonisti Denzel Dumfries, Juan Cuadrado e nemmeno Stefan de Vrij, che oggi ha lavorato a parte ma potrebbe rientrare nel prossimo incontro di campionato con il Lecce. Non ci sarà nemmeno Sanchez che ha accusato un piccolo fastidio, un affaticamento leggero. Dovrebbe tornare a disposizione già per la sfida di Coppa Italia con il Bologna, mercoledì 20 dicembre».