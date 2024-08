Lazio-Inter Primavera 3-2, vittoria buttata nel finale: ribaltone

Termina 3-2 Lazio-Inter Primavera, gara valevole per la seconda giornata del campionato under 20. Ecco quanto successo in questa frazione di gioco, dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1.

DOMINIO – Una vera e propria beffa quella del secondo tempo di Lazio-Inter Primavera, che si apre con i nerazzurri ispirati e in controllo della gara. Tanto da andare in vantaggio al 47′: cross dalla sinistra di Motta che trova la testa di Berenbruch e arriva l’1-2 che ribalta il risultato. La squadra di Andrea Zanchetta fa vedere ottime cose, gestisce il vantaggio e rischia poco. Andando anche a un passo dal tris al minuto 65, quando Berenbruch mette in mezzo con il sinistro, ma De Pieri si divora il gol della tranquillità in area piccola.

RIBALTONE – E da qui cambia tutto. I biancocelesti iniziano a crederci, reagiscono e al 77′ Serra sul secondo palo sfrutta una palla di Ferrari dalla destra e trova il pareggio a porta sguarnita. Addirittura all’85’ arriva anche il gol che ribalta il risultato: disastro di Bovo che fa ripartire la Lazio, Gelli crossa e D’Agostini in girata trova il 3-2. È di fatto la gara che chiude la sfida, con i nerazzurri che non riescono a reagire e a portare a casa quantomeno un pareggio. Brutta partenza, con un pari e una sconfitta.

LAZIO-INTER PRIMAVERA 3-2

Balde al 15′, Motta al 38′, Berenbruch al 47′, Serra al 77′, D’Agostini all’85’