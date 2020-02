Lazio-Inter, Conte si affida a Godin. Tre i dubbi per Inzaghi – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” ipotizza le scelte di Simone Inzaghi e Antonio Conte per Lazio-Inter. Il tecnico dei nerazzurri tornerà ad affidarsi a Diego Godin, a suo agio in determinati tipi di partite. Tre sono invece i crucci per il tecnico biancoceleste

ESPERIENZA AL POTERE – Cresce l’attesa per Lazio-Inter. Mancano poche ore al big match dell’Olimpico e i due tecnici stanno per sciogliere i dubbi di formazione. Per quanto riguarda l’Inter, Antonio Conte recupera Alessandro Bastoni dopo la squalifica. Ma in pole per una maglia con Stefan de Vrij e Milan Skriniar dovrebbe esserci Diego Godin. Sulla fascia destra, è lotta a due per una maglia tra Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio. E Christian Eriksen? Il danese dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Il tecnico nerazzurro conferma il terzetto che ha ribaltato il derby: Matias Vecino–Nicolò Barella–Marcelo Brozovic. Non prenderanno parte alla sfida dell’Olimpico Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Kwadwo Asamoah.

NODI – Le scelte di Simone Inzaghi ruotano attorno a tre dubbi chiave. Il primo riguarda la difesa: Patric insidia Luiz Felipe, ma il secondo resta favorito. Qualora dovesse vincere l’ex canterano del Barcellona, Inzaghi potrebbe scegliere Adam Marusic in luogo di Manuel Lazzari sulla fascia. Il terzo e ultimo ballottaggio riguarda il reparto offensivo. Joaquin Correa rientra dopo l’infortunio e dovrebbe schierato dall’inizio, per far coppia con Ciro Immobile, al posto di Felipe Caicedo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni, Stefano Cieri