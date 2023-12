Lazio e Inter, come cambia il mondo! In 7 mesi tutto diverso − CdS

Lazio e Inter stasera si sfideranno all’Olimpico nel big match della sedicesima giornata di Serie A. Inzaghi contro il suo passato nonché tabù.

IL DUELLO − Finita l’attesa per Lazio-Inter, match clou della sedicesima giornata di campionato. All’Olimpico Inzaghi sfida Sarri per la prima mini fuga della stagione. La Juventus pareggiando a Genova ha mancato il sorpasso sui nerazzurri, che vincendo contro i biancocelesti volerebbero a +4 dalla Vecchia Signora. Ma di fronte c’è appunto quella Lazio, che all’Olimpico è diventata praticamente insuperabile negli ultimi anni per la banda inzaghiana. Due sconfitte ed entrambe 3-1. Rispetto a sette mesi, il mondo per Lazio e Inter si è capovolto. A giugno Sarri chiudeva il campionato davanti a Inzaghi, guadagnando il passo per la Champions League. Oggi, un’altra storia: il divario tra le due squadre in termini di punti è pari a 17, mentre sono 21 i gol di differenza. Lo scorso anno, a questo punto della stagione, Lazio e Inter erano appaiate al quarto posto a quota 31. Inzaghi ha puntellato la difesa subendo ben 15 gol in meno rispetto alla scorsa stagione, Sarri non solo ha perso brillantezza in avanti, tanto da mancare 10 reti, ma anche in difesa con 5 gol in più subiti. Insomma, un altro mondo. Ma Lazio-Inter rimane sempre una partita complicata per i nerazzurri, che hanno messo nel mirino come principale obiettivo la seconda stella. Le scelte effettuate da Inzaghi martedì con la Real Sociedad ne sono il segno più tangibile.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania