Lazio-Inter 0-1 al 45′, ancora Lautaro Martinez! Due cambi per Inzaghi

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Termina il primo tempo di Lazio-Inter, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. La terza rete di fila di Lautaro Martinez regala il momentaneo vantaggio ai nerazzurri. Simone Inzaghi costretto a due cambi a causa degli infortuni di Stefan Radu e Adam Marusic.

PRIMO TEMPO – Partita piuttosto ruvida e bloccata, che al 15′ vede il suo primo fatto degno di nota: Stefan Radu accusa un problema al flessore ed è costretto a chiedere il cambio, dentro Bastos al suo posto. Al 30′ arriva la rete del vantaggio nerazzurro! Cavalcata sulla sinistra di Ivan Perisic, il pallone rimpalla su Acerbi e finisce sui piedi di Lautaro Martinez che insacca – nonostante il tentato intervento di Strakosha – il gol dello 0-1! Al 35′ altro cambio costretto per Simone Inzaghi, con il neoarrivato Fares che prende il posto di Adam Marusic. I nerazzurri gestiscono bene il finale della prima frazione di gioco, andando negli spogliatoi con un prezioso – momentaneo – vantaggio dopo i tre minuti di recupero assegnati dall’arbitro Maresca.

LAZIO 0 – 1 INTER

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 30′

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 S. Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 11 Correa, 17 Immobile.

A disposizione: 25 Reina, 71 Alia, 8 Djavan Anderson, 13 Armini, 15 Bastos, 16 Parolo, 18 Escalante, 20 Caicedo, 32 Cataldi, 92 Akpa Akpro, 96 Fares.

Allenatore: Simone Inzaghi

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 22 Vidal; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 I. Radu, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Note: ; Ammoniti: Fares (L) al 36′, Lukaku (I) al 42′, Inzaghi (all. L) al 43′ ; Sostituzioni: Radu per Bastos (L) al 15′, Fares per Marusic (L) al 34′; Recupero: 3′