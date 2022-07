Lazaro al Torino ci siamo! Domani visite mediche insieme ad un altro

Lazaro è ormai virtualmente un giocatore del Torino, mancano le visite mediche e la firma sul contratto. Domani, il giocatore dell’Inter prenderà l’idoneità sportiva insieme ad un nuovo compagno

VISITE MEDICHE − Valentino Lazaro farà domani le visite mediche col Torino. Tutto fatto con l’Inter. Il giocatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’austriaco non sarà il solo nuovo acquisto dei granata a sottoporsi alle visite mediche. Dopo la furibonda lite con Ivan Juric, il DS Davide Vagnati ha chiuso anche per l’atalantino Miranchuk.