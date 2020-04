Lazaro: “Lukaku amico. Da Inter a Newcastle: ecco perchÃ©. Futuro…”

Lazaro: “Lukaku amico. Da Inter a Newcastle: ecco perché. Futuro…”

Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter in prestito al Newcaslte da gennaio con diritto di riscatto, ha parlato dell’emergenza Coronavirus, di Romelu Lukaku e del suo futuro, legato ancora al club nerazzurro. Ecco le sue parole al portale austriaco Sport Oe 24

CORONAVIRUS – Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter, sta vivendo la quarantena a Newcastle, squadra in cui gioca in prestito da gennaio: «Non posso lamentarmi, sto bene. Siamo ben curati, il cibo viene consegnato dal club. In realtà siamo molto impegnati, finora non siamo annoiati, anche grazie a Play Station. Come mi tengo in forma? Ho un ergometro a casa, oltre ai pesi. Cerco di fare quanti più esercizi possibile per mantenermi in forma». Per quanto riguarda la ripresa delle attività, l’austriaco ha aggiunto: «Il primo allenamento di squadra è inizialmente previsto per la prossima settimana. Ma penso che sarà rinviato di nuovo. Onestamente, nessuno sa cosa accadrà dopo».

FUTURO – Cosa accadrà al futuro di Lazaro? «Non mi devo preoccupare al momento. Il mio obiettivo principale era giocare di nuovo regolarmente. Ecco perché ho fatto questo passo e sono passato dall’Inter al Newcastle. Ci sono diversi fattori. Quindi devo anche decidere e chiarire cosa voglio e cosa è giusto per me. Sto imparando l’italiano? Sì, ma lo faccio da solo. È sempre bello imparare qualcosa di nuovo per la tua vita». L’austriaco è ancora legato al mondo nerazzurro: «Ho ancora contatti con alcuni giocatori, in particolare Romelu Lukaku, con cui sono molto amico. Purtroppo al momento la situazione è molto brutta a Milano. I giocatori dell’Inter sono ovviamente tutti a casa. Ci sono molti decessi in Italia ogni giorno, bisogna solo sperare che l’intero paese si riprenda il prima possibile».

